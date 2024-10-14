Вибори у Литві — у першому турі перемогли соціал-демократи

Вибори до Сейму в Литві. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

У Литві відбувся перший тур виборів до Сейму. У понеділок, 14 жовтня, підрахували усі голоси та оприлюднили результати: перемогу здобули соціал-демократи.

Про це повідомляє LRT.

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Вибори до Сейму у Литві

Зазначається, що соціал-демократи, які здобули першість, отримали 19,36% голосів. Водночас правляча партія "Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи", яку очолює прем'єр-міністрка Інгріда Шимоніте, набрали 17,96% та здобула друге місце. А третю сходинку зайняла "Світанок Немунаса" з 14,99% голосів.

Крім того, відомо, що Демократичний союз "Вардан Ліетувос" на чолі з Саулюсом Сквернялісом набрав 9,24% голосів та опинився на четвертому місці. Далі йде Ліберальний рух — 7,70%. А от ліберальна Партія свободи не змогла подолати бар'єр у 5%.

Зазначається, що остаточні результати першого туру ЦВК підрахувала о 04:45 14 жовтня. Другий тур виборів у Литві пройде 27 жовтня.

Також у матеріалі йдеться, що у першому турі виборів до Сейму явка склала 52,06%. Це рекордний показник за останні чотири роки, адже упродовж цього часу проголосувати за склад парламенту приходили 47,16% виборців. За даними Державної виборчої комісії, в основний день голосування віддали свої голоси 40,31% виборців. Ще 11,75% проголосували достроково.

Нагадаємо, у листопаді відбудуться президентські вибори у США. Кандидати на посаду очільника Америки — Камала Гарріс та Дональд Трамп.

Крім того, можливість проведення виборів президента розглядають в Україні. Нардеп Юрій Камельчук назвав дві умови, за яких вони можливі.