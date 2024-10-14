Выборы в Литве — в первом туре победили социал-демократы

Выборы в Сейма в Литве. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

В Литве состоялся первый тур выборов в Сейм. В понедельник, 14 октября, подсчитали все голоса и обнародовали результаты: победу одержали социал-демократы.

Об этом сообщает LRT.

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Выборы в Сейм в Литве

Отмечается, что завоевавшие первенство социал-демократы получили 19,36% голосов. В то же время правящая партия "Союз Отечества — Литовские христианские демократы", возглавляемая премьер-министром Ингридом Шимоните, набрали 17,96% и завоевала второе место. А третье место заняла "Рассвет Немунаса" с 14,99% голосов.

Кроме того, известно, что Демократический союз "Вардан Лиэтувос" во главе с Саулюсом Сквернялисом набрал 9,24% голосов и оказался на четвертом месте. Далее следует Либеральное движение — 7,70%. А вот либеральная Партия свободы не смогла преодолеть барьер в 5%.

Отмечается, что окончательные результаты первого тура ЦИК подсчитал в 04:45 14 октября. Второй тур выборов в Литве пройдет 27 октября.

Также в материале говорится, что в первом туре выборов в Сейм явка составила 52,06%. Это рекордный показатель за последние четыре года, ведь за это время проголосовать за состав парламента приходили 47,16% избирателей. По данным Государственной избирательной комиссии, в основной день голосования отдали свои голоса 40,31% избирателей. Еще 11,75% проголосовали досрочно.

Напомним, в ноябре пройдут президентские выборы в США. Кандидаты на должность главы Америки — Камала Харрис и Дональд Трамп.

Кроме того, возможность проведения выборов президента рассматривается в Украине. Нардеп Юрий Камельчук назвал два условия, при которых они возможны.