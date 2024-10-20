Выборы президента Молдовы - Мая Санду отдала свой голос

Действующая Президент Молдовы Мая Санду голосует на выборах. Фото: Санду

Действующая Президент Молдовы Мая Санду проголосовала на президентских выборах, где баллотируется сама. Лидер призвала граждан активно приобщиться к избирательному процессу.

Об этом сообщила Президент Республики Молдова Майя Санду в Facebook в воскресенье, 20 октября.

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Президент Молдовы проголосовала на выборах

Санду отдала свой голос на президентских выборах Молдовы, которые проходят 20 октября. Действующий президент призвала всех граждан страны также присоединиться к выборам и "самим решать свою судьбу".

Президент Молдовы во время голосования. Фото: Санду

"Сегодня проголосовала за то, чтобы Молдова могла развиваться в мире и свободе, чтобы Молдова могла строить будущее, которое хочет и которого заслуживает. Молдаване должны решать свою судьбу. Голос каждого важен. Это не просто марка на бумаге. Это твое слово для своей судьбы. Это выбор того, как ты будешь жить, начиная с завтрашнего дня", — написала Санду.

Заметим, что, кроме Санду, на пост президента Молдовы баллотируются еще десять кандидатов. За кого именно отдала свой голос, президент не сообщила.

Президент отметила, что в выборах сейчас приняли участие около 100 тысяч молдаван в возрасте от 18 до 25 лет.

Молодежь голосует на выборах президента Молдовы. Фото: Санду

Напомним, в Литве состоялся первый тур выборов в Сейма — победу одержали социал-демократы.

Ранее мы писали о том, что в последний месяц избиратели стали более благосклонно воспринимать кандидатку в президенты США Камалу Гаррис. По состоянию на 9 октября на общенациональном уровне рейтинг вице-президента США — 49%, тогда как республиканца Дональда Трампа — всего 46%.