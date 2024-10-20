Выборы в Молдове — как россияне хотят одолеть Маю Санду

Мая Санду на избирательном участке в Кишиневе, Молдова. Фото: Reuters

На проходящих в Молдове 20 октября президентских выборах лидером прогнозов и социологических исследований стала действующая президент страны Мая Санду. Проевропейской кандидатке фактически противостоят девять других кандидатов, которых поддерживает Россия.

Об этом заявила журналистка-международница, эксперт фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Марианна Присяжнюк, пишет "Эспрессо".

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Как рассказала эксперт фонда "Демократические инициативы", безоговорочным лидером прогнозов и социологических исследований по результатам президентских выборов в Молдове стала действующий президент Майя Санду, которая олицетворяет проевропейское движение и имеет поддержку своей партии.

"Это административный ресурс и вся возможная поддержка, которую Санду может сама себе обеспечить, находясь на посту. С другой стороны имеем девять кандидатов - фактически электоральный спам, который так или иначе поддерживает Российская Федерация. Интригой предвыборной кампании оставалось то, кто же будет единственным кандидатом и будет ли вообще единственный кандидат этот, который будет олицетворять в свою очередь пророссийский курс", — отметила Марианна Присяжнюк.

Сохраняется интрига относительно того, дойдет ли до второго тура. Как рассказала журналистка, в целом акценты сместились ближе к концу предвыборной кампании.

"Интригой остается — будет ли второй тур. Потому что должна быть уверенная победа кандидата в первом туре, который набрал бы более 50% голосов и несколько процентов предварительно отделяет Майю Санду от этого результата, от такого успеха и, вероятно, такой успех, как в прошлый раз, не удастся повторить", — сказала Присяжнюк.

Напомним, действующая президент Молдовы Мая Санду сообщила, что уже проголосовала на выборах. Лидер призвала граждан активно приобщиться к избирательному процессу.

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