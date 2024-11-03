Телефонный спам с угрозами досаждает избирателям в Молдове перед вторым туром выборов

Выборы в Молдове. Фото: facebook.com/maia.sandu

В преддверии второго тура выборов президента Республики Молдова граждане начали получать звонки из зарубежных и местных номеров с провокационным содержанием. Волна устрашения стартовала вечером 1 ноября.

Об этом сообщает издание NewsMaker.

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Анонимные абоненты, в частности, настоятельно требовали от людей голосовать 3 ноября за определенного кандидата, угрожая иначе разгласить их личную информацию и даже лишить жизни. Звонки также участились у некоторых журналистов и общественных деятелей страны.

Реакцию на эти события выразил премьер-министр Дорин Речан. Он заявил, что все эти сообщения являются проявлением устрашения и провокации.

"Республика Молдова сталкивается с беспрецедентной атакой: люди по всей стране получают анонимные телефонные угрозы убийством. Угрозы затрагивают журналистов, известных личностей и обычных граждан. Эти акты устрашения имеют единственную цель — посеять панику и страх, чтобы люди боялись прийти на выборы", — заявил премьер страны.

Полиция говорит, что люди получают звонки и сообщения через приложения, где вместо настоящего человека говорит голосовой робот, созданный с использованием искусственного интеллекта.

В полиции уточнили, что получившие угрожающие звонки должны немедленно прекратить общение и обратиться в полицию для регистрации подобных случаев.

Напомним, мы ранее писали, что РФ хочет одолеть кандидата в президенты Молдовы электоральным спамом.

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