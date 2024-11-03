Выборы в Молдове-2024 – побеждает действующий президент Санду

Рекордная явка избирателей в Молдове — какой кандидат лидирует
В Молдове на выборах президента лидирует проевропейская кандидат Майя Санду. Она значительно опережает своего пророссийского оппонента Александра Стояногло.
Об этом сообщают издания Tv8, Point.md и NewsMaker.
Выборы-2024 в Молдове
По информации ЦИК, в Молдове уже проголосовали более 1 522 974 граждан, или 50%. Явка на избирательных участках за границей составила более 258 тысяч человек. Это уже больше, чем проголосовало в первом туре за весь день выборов.
Самые активные на выборах — граждане 66-75 лет, а наименее активные — 18-25 лет. Однако во всех возрастных группах зафиксирована повышенная явка. Кроме того, высока явка и среди граждан, проживающих в непризнанном Приднестровье (23 294 человека).
Кто лидирует
Согласно предварительным результатам, лидирует действующая проевропейская президент страны Майя Санду. Сначала она уступала пророссийскому лидеру оппозиции Александру Стояногло.
Однако картина изменилась после подсчета голосов на зарубежных участках, что позволило президенту Санду оставить своего оппонента далеко позади.
В настоящее время Майя Санду набрала почти 86% голосов против 14% у Стояногло.
Нарушения на выборах в Молдове
"Существуют обоснованные подозрения об организованной транспортировке избирателей как на территории страны, так и за рубежом. Власти ведут расследование и собирают доказательства, касающиеся авиаперевозок из России в Беларусь, Азербайджан и Турцию", — рассказали в ведомстве.
Так, на избирательных участках в РФ, Турции, Беларуси и Азербайджане отмечены огромные очереди избирателей. Также сообщается, что в других странах очереди тоже есть, но не в таком количестве.
Миссия Promo-LEX сообщила, что наблюдатели зафиксировали случай организованной транспортировки избирателей на участок в Стамбуле.
По данным белорусской прессы, проживающие на территории Российской Федерации граждане Молдовы организованно едут в Беларусь, чтобы проголосовать во втором туре выборов.
Молдаване, желающие проголосовать за границей, вылетают также в Баку и Стамбул. На участках избирателям предлагают горячие напитки и перекусы.
Напомним, в преддверии второго тура выборов в Молдове граждане получали звонки с провокационным содержанием.
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