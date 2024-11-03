Выборы в Молдове-2024 – побеждает действующий президент Санду

Избирательный участок в Молдове. Фото: Суспільне Новини

В Молдове на выборах президента лидирует проевропейская кандидат Майя Санду. Она значительно опережает своего пророссийского оппонента Александра Стояногло.

Об этом сообщают издания Tv8, Point.md и NewsMaker.

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По информации ЦИК, в Молдове уже проголосовали более 1 522 974 граждан, или 50%. Явка на избирательных участках за границей составила более 258 тысяч человек. Это уже больше, чем проголосовало в первом туре за весь день выборов.

Самые активные на выборах — граждане 66-75 лет, а наименее активные — 18-25 лет. Однако во всех возрастных группах зафиксирована повышенная явка. Кроме того, высока явка и среди граждан, проживающих в непризнанном Приднестровье (23 294 человека).

Кто лидирует

Согласно предварительным результатам, лидирует действующая проевропейская президент страны Майя Санду. Сначала она уступала пророссийскому лидеру оппозиции Александру Стояногло.

Итоги выборов в Молдове. Фото: скриншот

Однако картина изменилась после подсчета голосов на зарубежных участках, что позволило президенту Санду оставить своего оппонента далеко позади.

В настоящее время Майя Санду набрала почти 86% голосов против 14% у Стояногло.

Майя Санду лидирует на выборах президента. Фото: скриншот

Нарушения на выборах в Молдове

"Существуют обоснованные подозрения об организованной транспортировке избирателей как на территории страны, так и за рубежом. Власти ведут расследование и собирают доказательства, касающиеся авиаперевозок из России в Беларусь, Азербайджан и Турцию", — рассказали в ведомстве.

Так, на избирательных участках в РФ, Турции, Беларуси и Азербайджане отмечены огромные очереди избирателей. Также сообщается, что в других странах очереди тоже есть, но не в таком количестве.

Миссия Promo-LEX сообщила, что наблюдатели зафиксировали случай организованной транспортировки избирателей на участок в Стамбуле.

По данным белорусской прессы, проживающие на территории Российской Федерации граждане Молдовы организованно едут в Беларусь, чтобы проголосовать во втором туре выборов.

Молдаване, желающие проголосовать за границей, вылетают также в Баку и Стамбул. На участках избирателям предлагают горячие напитки и перекусы.

Напомним, в преддверии второго тура выборов в Молдове граждане получали звонки с провокационным содержанием.

Также Новини.LIVE провели опрос среди жителей Львова о том, повлияют ли выборы в Молдове на ситуацию в Украине.