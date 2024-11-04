Майя Санду перемогла проросійського опонента на виборах президента

Майя Санду приймає вітання від своїх прибічників. Фото: Reuters

Діюча президентка Молдови Майя Санду оголосила про перемогу на президентських виборах у Молдові. На цей момент вже підраховано 99% голосів.

Про це повідомляє Reuters.

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Який результат виборів у Молдові

Згідно з даними Центральної виборчої комісії Молдови, Санду набрала 55% голосів. Тим часом за проросійського кандидата Олександра Стояногло проголосувало 45% виборців країни.

Аналітики зазначають, що результати зададуть тон парламентським виборам наступного року, коли партія Санду може боротися за збереження більшості.

Reuters зазначає, що під час президентських перегонів Майя Санду зобразила Стояногло як людину Кремля та політичного троянського коня. Вона просила обрати виборців між світлим майбутнім в ЄС до 2030 року чи невизначеністю та нестабільністю.

Стояногло заявлвяв, що звинувачення Санду є не правдою і вона "не подбала про інтереси простих молдован". Він звинуватив Санду "в політиці розколу в країні", де мешкає румуномовна більшість і велика російськомовна меншина.

Нагадаємо, напередодні другого туру виборів у Молдові громадяни отримували дзвінки із провокаційним змістом.

Також ми провели опитування серед мешканців Львова про те, чи вплинуть вибори в Молдові на ситуацію в Україні.