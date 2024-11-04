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Майя Санду объявила о победе — как проголосовали в Молдове

4 ноября 2024 01:54
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Майя Санду победила пророссийского оппонента на выборах президента
Майя Санду принимает поздравления от своих приверженцев. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Действующая президент Молдовы Майя Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдове. К настоящему моменту уже подсчитано 99% голосов.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, Санду набрала 55% голосов. Между тем, за пророссийского кандидата Александра Стояногло проголосовало 45% избирателей страны.

Аналитики отмечают, что результаты зададут тон парламентским выборам на следующий год, когда партия Санду может бороться за сохранение большинства.

Reuters отмечает, что во время президентской гонки Майя Санду изобразила Стояногло как человека Кремля и политического троянского коня. Она просила выбрать избирателям между светлым будущим в ЕС до 2030 года или неопределенностью и нестабильностью.

Стояногло заявил, что обвинение Санду является не правдой и она "не позаботилась об интересах простых молдован". Он обвинил Санду "в политике раскола в стране", где проживает румыноязычное большинство и большое русскоязычное меньшинство.

Напомним, в преддверии второго тура выборов в Молдове граждане получали звонки с провокационным содержанием .

Также мы провели опрос среди жителей Львова о том, повлияют ли выборы в Молдове на ситуацию в Украине.

Майя Санду Молдова Европа президент выборы

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