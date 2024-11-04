Зеленський привітав залізничників України з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський привітав українських залізничників з їхнім професійним святом. Глава держави наголосив, що справна робота залізниці є запорукою міцної економіки або обороноздатності країни.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 4 листопада.

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Президент привітав залізничників

"Рух залізниці — це рух всієї України. Нашої оборони, нашої економіки, нашого навіть спілкування зі світом — майже всі делегації наших партнерів прибувають в Україну залізницею", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що працівники залізниці об’єднують усі куточки нашої держави та дають можливість її громадянам бачити своїх рідних і близьких попри всі випробування.

"Тисячі залізничників зараз у Силах оборони та безпеки України й бʼються заради України на фронті", — нагадав Зеленський.

Також глава держави додав, що для тисяч українських підприємств залізниця є опорою виживання, а отже — збереження робочих місць для багатьох наших людей.

"Це все — колосальна робота й дійсно один із найбільш вагомих внесків у збереження України. Дякую за це. Вітаю з професійним святом, з Днем залізничника!" — резюмував президент.

Раніше Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. За його словами, вибір молдаван — це шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна має точні дані про місця дислокації солдатів КНДР на території РФ.