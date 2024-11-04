Зеленский поздравил железнодорожников Украины с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских железнодорожников с их профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что исправная работа железной дороги является залогом прочной экономики или обороноспособности страны.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 4 ноября.

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Президент поздравил железнодорожников

"Движение железной дороги — это движение всей Украины. Нашей обороны, нашей экономики, нашего даже общения с миром — почти все делегации наших партнеров прибывают в Украину по железной дороге", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что работники железной дороги объединяют все уголки нашего государства и дают возможность его гражданам видеть своих родных и близких на все испытания.

"Тысячи железнодорожников сейчас в Силах обороны и безопасности Украины и сражаются ради Украины на фронте", — напомнил Зеленский.

Также глава государства добавил, что для тысяч украинских предприятий железная дорога является опорой выживания, а значит, сохранение рабочих мест для многих наших людей.

"Это все — колоссальная работа и действительно один из наиболее значимых вкладов в сохранение Украины. Спасибо за это. Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем железнодорожника!", — резюмировал президент.

Ранее Зеленский поздравил Маю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. По его словам, выбор молдаван — это путь "к экономическому росту и социальной стабильности".

Напомним, Зеленский заявлял, что у Украины есть точные данные о местах дислокации солдат КНДР на территории РФ.