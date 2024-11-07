Владимир Зеленский 7 ноября прибыл в Венгрию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Венгрию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Это его первый визит в страну с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 7 ноября.

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Визит Зеленского в Венгрию

Как известно, Зеленский прибыл в Будапешт, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. Это первый его визит в эту страну после начала полномасштабной войны в нашем государстве.

На это мероприятие также были приглашены лидеры государств и правительств, руководители крупных международных организаций, кроме диктаторов России и Беларуси.

Венгерские журналисты в 12:00 в четверг сообщали, что на место происшествия, кроме Зеленского, уже прибыли генсек НАТО Марк Рютте, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

В то же время украинский президент во время своего вечернего обращения в среду, 6 ноября, рассказывал, что во время этой поездки будет ряд встреч и договоренностей с европейскими лидерами.

Напомним, 6 ноября Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который, скорее всего, является победителем президентской гонки в США. Украинский президент назвал разговор "прекрасным".

Кроме того, 4 ноября глава государства встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Они обсудили военную поддержку Украины.