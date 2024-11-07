Зеленский обратился к участникам Киевского экономического форума с поезда

Владимир Зеленский выступает на форуме. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в четверг, 7 ноября, на Киевском международном экономическом форуме. По его словами, уже в эти недели руководство страны подготовит внутренний План усиления Украины и к этому приглашают бизнес.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Читайте также:

Что сказал Зеленский на форуме

"Государство может достигать амбициозных целей только во взаимодействии с общественными силами, с бизнесом. На этих неделях мы готовим наш внутренний План усиления Украины, внутренней устойчивости, наших внутренних задач для победы", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, одним из ключевых элементов в этом плане будет именно экономический и бизнесовий элементы. Это то, благодаря чему Украина может высвободить свою внутреннюю экономическую силу благодаря дерегуляции, нормальной конкуренции и потенциалу предпринимательства.

"Мы предложили бизнесу приобщиться к разработке внутреннего Плана, именно экономического направления, Юлия Свириденко ведет эту работу, и стратегическое видение предпринимателей будет учтено", — добавил президент.

Напомним, недавно Зеленский объяснил, что будет включать План усиления Украины.

Также мы писали, что 7 ноября Зеленский впервые за время войны прибыл в Венгрию, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества.