План посилення України — що передбачає нова ідея Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Внутрішній План посилення разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. Посадовці вже отримали доручення щодо його розробки.

Про це в четвер, 24 жовтня, у вечірньому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, План перемоги спрямований на міжнародних партнерів і має на меті визначити місце України в архітектурі глобальної безпеки та отримати підтримку у війні проти Росії.

Однак, як наголосив глава держави, не менш важливо розробити внутрішній План посилення, який забезпечить відповідь на критичні внутрішні виклики.

"Є внутрішня частина роботи. Позиції на фронті й у тилу. Те, що потребує посилення. Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків", — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність.

"Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. І так має бути", — підсумував український лідер.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський готує План посилення. Глава держави доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.

Нагадаємо, 24 жовтня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача говорили про підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Були доповіді Міноборони та військових.