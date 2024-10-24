План усиления Украины — что предусматривает новая идея Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Внутренний План усиления вместе с Планом победы обеспечит Украине правильные ответы на все вызовы этого и следующего года. Чиновники уже получили поручение по его разработке.

Об этом в четверг, 24 октября, в вечернем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, План победы направлен на международных партнеров и имеет целью определить место Украины в архитектуре глобальной безопасности и получить поддержку в войне против России.

Однако, как подчеркнул глава государства, не менее важно разработать внутренний План усиления, обеспечивающий ответ на критические внутренние вызовы.

"Есть внутренняя часть работы. Позиции на фронте и в тылу. То, что требует усиления. Вопрос справедливости в Украине, который стоит очень остро. Наша экономика, наши рабочие места, наше развитие критически необходимых Украине отраслей. Защита от российской дезинформации. Социальная защита людей. Многие направления нуждаются в четких ответах, какие шаги мы делаем и кто ответственен за реализацию конкретных шагов", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что внутренний План усиления будет гарантировать Украине и единство.

"Когда работаешь ради государства, чувствуешь, что ты с государством, с миллионами таких же людей, которые хотят, чтобы Украина победила. И так должно быть", — подытожил украинский лидер.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский готовит План усиления. Глава государства поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны.

Напомним, 24 октября на заседании Ставки верховного главнокомандующего говорили о подготовке к отопительному сезону с точки зрения безопасности, возобновления и работы с партнерами. Были доклады Минобороны и военных.