Переведення годинника в Україні — Зеленський не хоче підписувати важливий закон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський досі не підписав законопроєкт №4201, який мав скасувати сезонну зміну часу в Україні, і не планує цього робити. Одна з причин — негативні економічні наслідки.

Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на джерела в Офісі президента (ОП).

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У липні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201, який мав скасувати сезонну зміну часу. Закон передбачав, що після переходу на зимовий час Україна залишиться на ньому постійно. Проте Зеленський досі не підписав цей закон, і не планує цього робити.

"Не планує президент підписувати", — зазначає співрозмовник в ОП. Він підкреслив, що для ветування закону строки вже минули.

За словами джерела в Офісі президента, закон не підпишуть через негативні економічні наслідки — збитки, що можуть сягати кількох мільярдів гривень.

"Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде", — додають джерела з ОП.

До аргументів проти підписання також додаються численні петиції від громадян, зокрема петиції під гаслом "Не крадіть наші вечори", де українці виступали за збереження літнього часу.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є автором цього законопроєкту, пропонував скасувати переведення годинників, вважаючи, що зимовий час є природним для України. Він подавав схожий законопроєкт ще у 2020 році, але тоді ідея також не отримала достатньої підтримки.

Зазначимо, що цьогоріч переведення годинників в Україні відбудеться в останню неділю жовтня. Це означає, що в ніч на 27 жовтня о 04:00 за київським часом стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад. Таким чином, українці отримають "додаткову" годину сну.

Раніше вчені звернулись до українського президента Володимира Зеленського та пояснили, чому варто припинити переводити годинники двічі на рік.