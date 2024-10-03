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Останній перехід на зимовий час в Україні — як підготуватися до змін

3 жовтня 2024 14:04
Карина Приходько - Редактор
Переведення годинника 2024 — коли Україна переходить на зимовий час
Переведення годинника. Ілюстративне фото: freepik
Карина Приходько - Редактор

Цієї осені в Україні відбудеться останнє переведення годинників. В останню неділю жовтня усі українці перейдуть на зимовий час і отримають "додаткову" годину сну.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію щодо переведення годинників.

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Куди та коли потрібно переводити годинники

Цьогоріч переведення годинників в Україні відбудеться в останню неділю жовтня. Це означає, що в ніч з 26 на 27 жовтня 2024 року о 4:00 за київським часом стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад. Таким чином українці отримають "додаткову" годину сну. 

Зимовий час вважається стандартним або астрономічним часом для України, і його введення дозволяє краще узгодити світловий день з робочим графіком. Після переведення годинників на одну годину назад, світловий день зсувається — ранкові години стають світлішими, але темніє раніше.

Водночас Верховна Рада України у липні цього року ухвалила рішення скасувати переведення і залишити зимовий час в країні. Тому, ймовірно, ця зміна часу буде останньою. 

Які країни також переводять годинники

Загалом, механізм переходу на зимовий та літній час діє в багатьох країнах світу для економії електроенергії та кращої адаптації до природного світлового дня. Однак, в останні роки в Європейському Союзі ведуться дискусії щодо доцільності подальшого переведення часу, і можливе скасування цієї практики в майбутньому. Але станом на зараз ці зміни ще не були впроваджені, і наразі більшість країн Європи продовжують переводити годинники.

Так, близько 70 країн дотримуються практики переведення годинників, окрім європейських країн, зміну часу практикують країни Північної Америки та деякі регіони Близького Сходу. Однак багато країн, розташованих ближче до екватора, не переводять годинники, оскільки там зміни світлового дня незначні протягом року.

Як зміна переведення годинників впливає на здоров'я людей 

Низка світових експертів, лікарів та дослідників вбачають у регулярних переведеннях годинників недоліки та поганий вплив на людський організм. За їхніми даними, це може мати суттєвий вплив на організм людини, оскільки порушується природний біоритм (циркадний ритм), що регулює сон, робота внутрішніх органів і загальний добовий цикл. Ось кілька аспектів впливу переведення годинників на організм:

  • порушення сну (зміна часу викликає труднощі із засинанням або раннє пробудження. Організму може знадобитися кілька днів або навіть тижнів, щоб адаптуватися до нового графіка);
  • проблеми з настроєм та стрес (у перші дні люди стають дратівливими, мають підвищений рівень струсу та навіть депресивні стани);
  • зниження продуктивності та уваги (деякі дослідження навіть показують, що в цей період підвищується кількість нещасних випадків і травм на робочих місцях);
  • вплив на серцево-судинну систему (переведення годинників може збільшити ризик серцевих нападів та інсультів. Це пов’язано з порушенням біологічних ритмів та додатковим стресом для організму. Особливо це відчутно для людей із серцево-судинними захворюваннями);
  • вплив на травну систему (люди можуть стикатися з проблемами апетиту, розладами травлення або навіть зміною метаболізму через неправильний графік прийому їжі після зміни часу):
  • адаптація організму (для більшості людей адаптація до нового часу триває кілька днів. Однак, люди, які вже мають проблеми зі сном або схильні до стресу, можуть відчувати цей вплив довше).

Як зменшити вплив переведення часу на організм

Для того, аби менше відчути вплив переведення годинників, фахівці радять:

  • за кілька днів перед переведенням лягати спати раніше на 15-20 хвилин;
  • дотримуватися графіка сну;
  • зменшити рівень перегляду гаджетів перед сном та інших подразників;
  •  фізична активність протягом дня;
  • правильне харчування;
  • більше світла вранці;
  • переведення годинників заздалегідь. 

Цікаві факти про переведення годинників

  •  Ідея належить Бенджаміну Франкліну

Відомий американський винахідник Бенджамін Франклін 1784 року запропонував ідею переведення годинника, щоб заощаджувати свічки. Це була жартівлива пропозиція в листі до паризької газети, де він писав про те, як можна скористатися природним денним світлом.

  • Перше масове запровадження зміни часу було під час Першої світової війни

Ідея про переведення часу обговорювала задовго до Першої світової війни, але у цей період відбувся перший масштабний перехід. Першою літній час ввела Німеччина у 1916 році. Таким чином країна намагалася заощадити паливо для військових потреб. Після неї це зробили Велика Британія, Франція та інші країни. 

  • У США різні правила зміни часу для штатів

У США переведення годинників діє не в усіх штатах. Наприклад, Гаваї та більшість Аризони не переходять на літній час. Деякі території, як-от Пуерто-Рико і Віргінські острови, теж час не переводять. 

  • Переведення годинників у сфері розваг

Деякі сфери розваг виграють від переведення часу. Наприклад, кінотеатри та ресторани отримують більший потік клієнтів ввечері через довші світлові години влітку.

Нагадаємо, нещодавно вчені звернулись до українського президента Володимира Зеленського та пояснили, чому варто припинити переводити годинники двічі на рік. 

Україна переведення годинника зимовий час літній час годинник

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