Перевод часов 2024 — когда Украина переходит на зимнее время

Перевод часов. Иллюстративное фото: freepik

Этой осенью в Украине состоится последний перевод часов. В последнее воскресенье октября все украинцы перейдут на зимнее время и получат "дополнительный" час сна.

Новини.LIVE собрали всю информацию о переводе часов.

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В этом году перевод часов в Украине состоится в последнее воскресенье октября. Это означает, что в ночь с 26 на 27 октября 2024 в 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад. Таким образом, украинцы получат "дополнительный" час сна.

Зимнее время считается стандартным или астрономическим временем для Украины, и его ввод позволяет лучше согласовать световой день с рабочим графиком. После перевода часов на один час назад световой день сдвигается — утренние часы становятся светлее, но темнеет раньше.

В то же время, Верховная Рада Украины в июле этого года приняла решение отменить перевод и оставить зимнее время в стране. Поэтому, вероятно, это изменение времени будет последним.

Какие страны также переводят часы

В целом механизм перехода на зимнее и летнее время действует во многих странах мира для экономии электроэнергии и лучшей адаптации к естественному световому дню. Однако, в последние годы в Европейском Союзе ведутся дискуссии о целесообразности дальнейшего перевода времени, и возможна отмена этой практики в будущем. Но по состоянию на данный момент эти изменения еще не были введены, и большинство стран Европы продолжают переводить часы.

Так, около 70 стран соблюдают практику перевода часов, кроме европейских стран, изменение времени практикуют страны Северной Америки и некоторые регионы Ближнего Востока. Однако многие страны, расположенные ближе к экватору, не переводят часы, поскольку там изменения светового дня незначительны в течение года.

Как изменение перевода часов влияет на здоровье людей

Ряд мировых экспертов, врачей и исследователей видят в регулярных переводах часов недостатки и плохое влияние на организм человека. По их данным, это может оказать существенное влияние на организм человека, поскольку нарушается естественный биоритм (циркадный ритм), регулирующий сон, работа внутренних органов и общий суточный цикл. Вот несколько аспектов влияния перевода часов на организм:

нарушение сна (смена времени вызывает трудности с засыпанием или раннее пробуждение. Организму может потребоваться несколько дней или даже недель, чтобы адаптироваться к новому графику);

проблемы с настроением и стресс (в первые дни люди становятся раздражительными, имеют повышенный уровень сотрясения и даже депрессивные состояния);

снижение производительности и внимания (некоторые исследования даже показывают, что в этот период повышается количество несчастных случаев и травм на рабочих местах);

влияние на сердечно-сосудистую систему (перевод часов может увеличить риск сердечных приступов и инсультов. Это связано с нарушением биологических ритмов и дополнительным стрессом для организма. Особенно это ощутимо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями);

влияние на пищеварительную систему (люди могут сталкиваться с проблемами аппетита, расстройствами пищеварения или даже изменением метаболизма из-за неправильного графика приема пищи после смены времени):

адаптация организма (для большинства людей адаптация к новому времени длится несколько дней. Однако люди, уже имеющие проблемы со сном или подверженные стрессу, могут испытывать это влияние дольше).

Как уменьшить влияние перевода времени на организм

Для того чтобы меньше ощутить влияние перевода часов, специалисты советуют:

за несколько дней перед переводом ложиться спать раньше 15-20 минут;

соблюдать график сна;

снизить уровень просмотра гаджетов перед сном и других раздражителей;

физическая активность в течение дня;

правильное питание;

больше света утром;

перевод часов заранее.

Интересные факты о переводе часов

Идея принадлежит Бенджамину Франклину

Известный американский изобретатель Бенджамин Франклин в 1784 году предложил идею перевода часов, чтобы экономить свечи. Это было шутливое предложение в письме парижской газете, где он писал о том, как можно воспользоваться естественным дневным светом.

Первое массовое введение смены времени было во время Первой мировой войны

Идея о переводе времени обсуждалась задолго до Первой мировой войны, но в этот период произошел первый масштабный переход. Первое летнее время ввела Германия в 1916 году. Таким образом, страна пыталась сэкономить топливо для военных нужд. После нее это сделали Великобритания, Франция и другие страны.

В США разные правила смены времени для штатов

В США перевод часов действует не во всех штатах. К примеру, Гавайи и большинство Аризоны не переходят на летнее время. Некоторые территории, такие как Пуэрто-Рико и Виргинские острова, тоже время не переводят.

Перевод часов в сфере развлечений

Некоторые сферы развлечений выиграют от перевода времени. Например, кинотеатры и рестораны получают больший поток клиентов вечером спустя более длинные световые часы летом.

Напомним, недавно ученые обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и объяснили, почему следует прекратить переводить часы дважды в год.