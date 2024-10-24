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Зеленский не подпишет закон о переводе часов — СМИ назвали причину

24 октября 2024 14:20
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Перевод часов в Украине — Зеленский не хочет подписывать важный закон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал законопроект №4201, который должен был отменить сезонную смену времени в Украине, и не планирует этого делать. Одна из причин — негативные экономические последствия.

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на источники в Офисе президента (ОП).

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В июле Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201, который должен был отменить сезонную смену времени. Закон предусматривал, что после перехода на зимнее время, Украина останется на нем постоянно. Однако Зеленский до сих пор не подписал этот закон и не планирует этого делать.

"Не планирует президент подписывать", — отмечает собеседник в ОП. Он подчеркнул, что для ветирования закона сроки уже истекли.

По словам источника в Офисе президента, закон не подпишут из-за негативных экономических последствий — ущерба, который может достигать нескольких миллиардов гривен.

"Спикер это продавил, это его идея, потому чтобы его не оскорблять, вето не будет, но и подписи не будет", — добавляют источники из ОП.

К аргументам против подписания также прилагаются многочисленные петиции от граждан, в частности, петиции под лозунгом "Не воруйте наши вечера", где украинцы выступали за сохранение летнего времени.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который является автором этого законопроекта, предлагал отменить перевод часов, считая, что зимнее время является естественным для Украины. Он подавал схожий законопроект еще в 2020 году, но тогда идея также не получила достаточной поддержки.

Отметим, что в этом году перевод часов в Украине состоится в последнее воскресенье октября. Это означает, что в ночь на 27 октября в 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад. Таким образом, украинцы получат "дополнительный" час сна.

Ранее ученые обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и объяснили, почему следует прекратить переводить часы дважды в год.

Владимир Зеленский часы перевод часов зимнее время летнее время президент

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