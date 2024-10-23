Зеленський готує новий план для України

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський готує ще один план. Глава держави доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.

Про це повідомляє BBC News у середу, 23 жовтня.

Читайте також:

Зеленський готує новий план

Видання зазначає, що ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги українського президента.

Кілька джерел видання повідомляють, що у владі йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень в багатьох сферах — ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші.

Згідно з задумомом президента, він, на відміну від його Плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

"Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану", — повідомило джерело в команді Зеленського.

Документ мають підготувати і представити українцям до кінця року.

"Мета — зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", — пояснив співбесідник.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський переконаний, що на практиці Україна вже є членом Північноатлантичного Альянсу. Він зазначив, що українські військові тримають фронт зі зброєю, яку надіслали з усього світу.

Раніше ми писали, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що майбутнє України в Альянсі вже визначене. За його словами, курс України на членство в НАТО є незворотним.