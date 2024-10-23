Зеленський готує новий план для України

Не лише План перемоги — ЗМІ повідомляють про нову стратегію Зеленського
Президент України Володимир Зеленський готує ще один план. Глава держави доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.
Про це повідомляє BBC News у середу, 23 жовтня.
Зеленський готує новий план
Видання зазначає, що ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги українського президента.
Кілька джерел видання повідомляють, що у владі йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень в багатьох сферах — ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші.
Згідно з задумомом президента, він, на відміну від його Плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.
"Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану", — повідомило джерело в команді Зеленського.
Документ мають підготувати і представити українцям до кінця року.
"Мета — зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", — пояснив співбесідник.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський переконаний, що на практиці Україна вже є членом Північноатлантичного Альянсу. Він зазначив, що українські військові тримають фронт зі зброєю, яку надіслали з усього світу.
Раніше ми писали, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що майбутнє України в Альянсі вже визначене. За його словами, курс України на членство в НАТО є незворотним.
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