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Не только План победы — СМИ сообщают о новой стратегии Зеленского

23 октября 2024 10:52
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский готовит новый план для Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план. Глава государства поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны.

Об этом сообщает BBC News в среду, 23 октября.

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Издание отмечает, что эта инициатива не альтернатива плану победы украинского президента.

Несколько источников издания сообщают, что во власти речь идет о документе, касающемся внутренних решений во многих сферах — ВПК, обороне, экономике, социальной политике и других.

Согласно замыслу президента, он, в отличие от его Плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить Украина.

"Президент уже дал поручение по разработке этого плана", — сообщил источник в команде Зеленского.

Документ должен подготовить и представить украинцам до конца года.

"Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны", — пояснил собеседник.

Напомним, Президент Владимир Зеленский убежден, что на практике Украина уже является членом Североатлантического Альянса. Он отметил, что украинские военные держат фронт с оружием, которое прислали со всего мира.

Ранее мы писали, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что будущее Украины в Альянсе уже определено. По его словам, курс Украины на членство в НАТО необратим.

Украина Владимир Зеленский война в Украине План победы Украины СМИ

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