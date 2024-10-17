Володимир Зеленський переконаний, що Україна вже на практиці є членом НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський переконаний, що на практиці Україна вже є членом Північноатлантичного Альянсу. Він зазначив, що українські військові тримають фронт зі зброєю, яку надіслали з усього світу.

Про це Зеленський повідомив під час пресконференції у Брюсселі у четвер, 17 жовтня.

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"Україна вже є частиною НАТО на практиці. Наші солдати тримають фронт зі зброєю від усього світу", — зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що зараз ЗСУ озброєні зброєю від США, Канади, Туреччини та багатьох інших держав Альянсу.

Зеленський додав, що зараз Україна очікує на винищувачі, які обіцяла надіслати Франція.

"Відтак, було б неправильно залишити Україну поза межами Альянсу", — резюмував глава держави.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна підписала майже 30 двосторонніх безпекових угод із державами-партнерами. Він висловив переконання, що ці угоди необхідні не лише нашій країні, але і її союзникам.

Нагадуємо, Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України.