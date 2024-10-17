Зеленський пояснив, навіщо підписувати безпекові угоди з партнерами

Володмир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала майже 30 двосторонніх безпекових угод із державами партнерами. Він додав, що ці угоди необхідні не лише нашій країні, але і її союзникам.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції у Брюсселі у четвер, 17 жовтня.

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Безпекові угоди з союзниками

"Ми підписали майже 30 безпекових угод з нашими партнерами", — зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що це потрібно не тільки для України, а й для всієї Європи.

"Ми покладаємося на готовність країн-членів НАТО забезпечити вже оголошені пакети допомоги Україні на понад €40 млрд", — зазначив президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський вкотре запевнив, що країна не має наміру розробляти ядерну зброю. Він зазначив, що в України немає альтернатив окрім НАТО.

Нагадуємо, Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України.