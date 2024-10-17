Зеленський запевнив, що Україна не має наміру розробляти ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський вкотре запевнив, що країна не має наміру розробляти ядерну зброю. Він зазначив, що в України немає альтернатив, окрім НАТО.

Про це глава держави заявив на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, відповідаючи на запитання журналіста, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив, що про ядерну зброю він говорив у контексті Будапештського меморандуму. Адже Україна не отримала обіцяних у ньому гарантій безпеки, територіальної цілісності і суверенності.

"Це означає, що це для нас не хороший захист, це дійсно не справжня парасолька. І тому у нас альтернативи немає, крім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю", — пояснив президент.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Франція передасть нашій державі винищувачі.

Нагадуємо, Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України.