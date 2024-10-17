Зеленський запевнив, що Україна не має наміру розробляти ядерну зброю

Зеленський зробив гучну заяву про розробку Україною ядерної зброї
Президент України Володимир Зеленський вкотре запевнив, що країна не має наміру розробляти ядерну зброю. Він зазначив, що в України немає альтернатив, окрім НАТО.
Про це глава держави заявив на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, відповідаючи на запитання журналіста, повідомляє портал Новини.LIVE.
Зеленський про розробку ядерної зброї
Зеленський пояснив, що про ядерну зброю він говорив у контексті Будапештського меморандуму. Адже Україна не отримала обіцяних у ньому гарантій безпеки, територіальної цілісності і суверенності.
"Це означає, що це для нас не хороший захист, це дійсно не справжня парасолька. І тому у нас альтернативи немає, крім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю", — пояснив президент.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Франція передасть нашій державі винищувачі.
Нагадуємо, Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України.
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