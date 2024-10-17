Зеленский заверил, что Украина не намерена разрабатывать ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заверил, что страна не намерена разрабатывать ядерное оружие. Он отметил, что у Украины нет альтернатив, кроме НАТО.

Об этом глава государства заявил на брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, отвечая на вопросы журналиста, сообщает портал Новини.LIVE.

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Зеленский объяснил, что о ядерном оружии он говорил в контексте Будапештского меморандума. Ведь Украина не получила обещанные в нем гарантии безопасности, территориальной целостности и суверенности.

"Это значит, что это для нас не хорошая защита, это действительно не настоящий зонтик. И потому у нас альтернативы нет от, кроме НАТО. Это наш сигнал. Но мы не строим ядерное оружие", — пояснил президент.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст нашему государству истребители.

Напомним, Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе презентовал План победы Украины.