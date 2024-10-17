Засідання Євроради у Брюсселі — Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів країн у Брюсселі. Прибувши до штаб-квартири НАТО глава держави відповів, як проходить його візит.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка була присутня на засіданні у Брюсселі у четвер, 17 жовтня.

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Засідання Євроради у Брюсселі

У четвер, 17 жовтня, Зеленський прибув до Брюсселю на спеціальне засідання Європейської Ради, де презентував План перемоги України.

Повідомляється, що до штаб-квартири НАТО главу держави супроводжували декілька автівок з охоронцями та патрульний вертоліт.

На запитання журналістів про враження від візиту Президент відповів, що він ще триває.

"Візит продовжується", — сказав Зеленський у штаб-квартирі Альянсу.

Нагадаємо, під час засідання Євроради Зеленський вперше заявив про існування засекречених пунктів Плану перемоги України.

Президент України також заявив, якщо партнери не підтримають План перемоги України, то це стане привілеєм для Росії та великою помилкою.

На засідання Європейської Ради глава держави наголосив на тому, що Україна може втримати позиції на фронті та перенести війну на територію Росії. Для цього потрібно більше західної зброї.

Ми також повідомляли, що представники країн НАТО, зокрема, міністри оборони Латвії, Фінляндії та Великої Британії, підтримують вступ України до НАТО.