Заседание Евросовета в Брюсселе - Зеленский прибыло в штаб-квартиру НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Европейского совета на уровне лидеров стран в Брюсселе. Прибыв в штаб-квартиру НАТО, глава государства ответил, как проходит его визит.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, присутствовавшая на заседании в Брюсселе в четверг, 17 октября.

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В четверг, 17 октября, Зеленский прибыл в Брюссель на специальное заседание Европейского Совета, где представил План победы Украины.

Сообщается, что в штаб-квартиру НАТО главу государства сопровождали несколько автомобилей с охранниками и патрульный вертолет.

На вопрос журналистов о впечатлениях от визита Президент ответил, что он еще продолжается.

"Визит продолжается", — сказал Зеленский в штаб-квартире Альянса.

Напомним, на заседании Евросовета Зеленский впервые заявил о существовании засекреченных пунктов Плана победы Украины.

Президент Украины также заявил, что если партнеры не поддержат План победы Украины, то это станет привилегией для России и большой ошибкой.

На заседании Европейского Совета глава государства отметил, что Украина может удержать позиции на фронте и перенести войну на территорию России. Для этого требуется больше западного оружия.

Мы также сообщали, что представители стран НАТО, в частности министры обороны Латвии, Финляндии и Великобритании, поддерживают вступление Украины в НАТО.