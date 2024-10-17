Заседание Евросовета в Брюсселе - Зеленский прибыло в штаб-квартиру НАТО

Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО — видео
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Европейского совета на уровне лидеров стран в Брюсселе. Прибыв в штаб-квартиру НАТО, глава государства ответил, как проходит его визит.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, присутствовавшая на заседании в Брюсселе в четверг, 17 октября.
Заседание Евросовета в Брюсселе
В четверг, 17 октября, Зеленский прибыл в Брюссель на специальное заседание Европейского Совета, где представил План победы Украины.
Сообщается, что в штаб-квартиру НАТО главу государства сопровождали несколько автомобилей с охранниками и патрульный вертолет.
На вопрос журналистов о впечатлениях от визита Президент ответил, что он еще продолжается.
"Визит продолжается", — сказал Зеленский в штаб-квартире Альянса.
Напомним, на заседании Евросовета Зеленский впервые заявил о существовании засекреченных пунктов Плана победы Украины.
Президент Украины также заявил, что если партнеры не поддержат План победы Украины, то это станет привилегией для России и большой ошибкой.
На заседании Европейского Совета глава государства отметил, что Украина может удержать позиции на фронте и перенести войну на территорию России. Для этого требуется больше западного оружия.
Мы также сообщали, что представители стран НАТО, в частности министры обороны Латвии, Финляндии и Великобритании, поддерживают вступление Украины в НАТО.
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