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Латвія, Фінляндія та Британія повідомили свою позицію щодо вступу України в НАТО

17 жовтня 2024 17:03
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Вступ України в НАТО — міністри оборони країн-партенрів прокоментували свою позицію
Лідери ЄС та Президент України Володимир Зеленський на саміті у Брюсселі. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Президент України Володимир Зеленський презентував План перемоги на засіданні Європейської ради в Брюсселі. Представники країн НАТО, зокрема, міністри оборони Латвії, Фінляндії та Великої Британії, висловили свою підтримку Україні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який був присутнім на пресконференції у Брюсселі у четвер, 17 жовтня.

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Позиція Латвії щодо членства України в НАТО 

Міністр оборони Латвії Андріс Спрутс підкреслив, що підтримка України зараз є критично важливою для майбутньої безпеки Європи.

"Ми підтримуємо План перемоги України та вважаємо, що Україна повинна мати перемогу над великою країною. Це для всіх нас важливо. Йдеться про ширші наслідки", — заявив міністр.

Він додав, якщо не підтримувати Україну зараз, ціна в майбутньому буде вищою.

Спрутс наголосив на тому, що Латвія підтримує План перемоги України та її членство в НАТО. За його словами, Україні слід дозволити використовувати надану зброю для ударів по цілях у Росії.

"Латвія підтримала членство України в НАТО, але в самому кінці йдеться про 32 членів НАТО, які також мають одноголосно погодитися на це", — зауважив міністр оборони Латвії.

Що про це думають у Фінляндії

Міністр оборони Фінляндії Антти Хяккянен на зустрічі міністрів НАТО заявив, що оборонна індустрія НАТО не встигає виробляти необхідну кількість зброї для підтримки України.

"Ключові проблеми у підтримці України полягають в оборонній промисловості та темпах НАТО, що ми можемо зробити, щоб нарощувати оборонну промисловість, щоб дати більше зброї та боєприпасів Україні", — зазначив Хяккянен.

Він також згадав, що конфлікт на Близькому Сході може відволікати США, оскільки ті змушені розподіляти свої оборонні ресурси між Україною та Ізраїлем.

Позиція Великої Британії

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі також наголосив на важливості посилення підтримки України найближчим часом. Він підкреслив, що безпека Європи починається з України, яка бореться за всі ті цінності, що їх захищає НАТО.

"Ми як прихильники України повинні зробити все, що в наших силах. Посилити нашу підтримку в наступні тижні та чинити більший тиск на Росію. Наш обов'язок бути з Україною стільки, скільки потрібно", — наголосив міністр.

Нагадаємо, під час засідання Євроради у Брюсселі Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує якнайшвидшого виділення 35 мільярдів євро від заморожених російських активів. 

Ми писали про те, що в Брюсселі президент зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили План перемоги та активну участь ЄС у його реалізації.

Також Зеленський вперше повідомив про те, що План перемоги України містить не лише відкриті, але й засекречені пункти. 

Бельгія Фінляндія НАТО війна в Україні Великобританія Латвія

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