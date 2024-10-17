Засідання Європейської Ради у Брюсселі — Зеленський заявив про таємні пункти Плану перемоги

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Брюссель. Фото: ОП

План перемоги містить не лише відкриті, але й засекречені пункти. Україна просить надати допомогу за цими таємними додатками якомога раніше.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради у Брюсселі у четвер, 17 вересня.

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План перемоги України має таємні додатки

Зеленський заявив, що План перемоги України складається не лише із п'яти відкритих пунктів, а й має засекречену частину. Він наголосив на тому, що Україна просить надати допомогу по цих пунктах якомога раніше.

"Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які мають чутливий характер. І по таких чутливих питаннях ми, звичайно, просимо допомоги якомога раніше", — зазначив президент.

Як приклад глава держави навів рішення надати Україні дозвіл використовувати зброю на великі дистанції.

"Звичайно, ми для цього будемо використовувати власну зброю і спроможності, але дуже важливо, щоб і партнери задумалися нам в цьому допомогти та продовжити допомагати", — зауважив Зеленський.

Він додав, що лише завдяки єдності ЄС буде можливо спонукати до цього рішення й інших лідерів також.

Нагадаємо, 17 жовтня пройшло засідання Європейської ради у Брюсселі, на якому президент України презентував План перемоги України.

Під час засідання Євроради Зеленський також наголосив на тому, що Україна потребує якнайшвидшого виділення 35 мільярдів євро від заморожених російських активів.

Крім того, під час свого виступу Зеленський зазначив, що Україна може втримати позиції на фронті та перенести війну на територію Росії. Для цього потрібно більше західної зброї.

Глава держави також відзначив, що Україну чекає складна та небезпечна зима. Тому українці гостро потребують нові системи протиповітряної оборони.