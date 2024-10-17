Заседание Европейского Совета в Брюсселе - Зеленский заявил о тайных пунктах Плана победы

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Брюссель. Фото: ОП

План победы включает не только открытые, но и засекреченные пункты. Украина просит оказать помощь по этим тайным приложениям как можно раньше.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг, 17 сентября.

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У Плана победы Украины есть тайные приложения

Зеленский заявил, что План победы Украины состоит не только из пяти открытых пунктов, но и имеет засекреченную часть. Он отметил, что Украина просит оказать помощь по этим пунктам как можно раньше.

"На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые имеют чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам мы, конечно, просим помощи как можно раньше", — отметил президент.

В качестве примера глава государства привел решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.

"Конечно, мы для этого будем использовать собственное оружие и способности, но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать", — отметил Зеленский.

Он добавил, что только благодаря единству ЕС будет возможно побудить к этому решению и других лидеров также.

Напомним, 17 октября прошло заседание Европейского совета в Брюсселе, на котором Президент Украины презентовал План победы Украины.

Во время заседания Евросовета Зеленский также отметил, что Украина нуждается в скорейшем выделении 35 миллиардов евро от замороженных российских активов.

Кроме того, во время выступления Зеленский отметил, что Украина может удержать позиции на фронте и перенести войну на территорию России. Для этого требуется больше западного оружия.

Глава государства также отметил, что Украине предстоит сложная и опасная зима. Поэтому украинцы остро нуждаются в новых системах противовоздушной обороны.