План перемоги та заморожені активи Росії — Зеленський поговорив з головою Євроради

Президент України Володимир Зеленський та голова Євроради Шарль Мішель. Фото: ОП

У четвер, 17 жовтня, в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили План перемоги та активну участь ЄС у його реалізації.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

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Деталі зустрічі

Головною темою розмови став План перемоги, яки має на меті посилити Україну.

"Наш План про те, як посилити Україну, щоб вона була готовою до дипломатії", — сказав Зеленський.

Іншими темами переговорів стали прогрес у реалізації Формули миру, оборонна підтримка ЄС, а також забезпечення стійкості української економіки.

Глава держави акцентував на готовності України швидко рухатися в переговорному процесі щодо членства в ЄС та прискорити узгодження законодавства. Обговорювалися й питання посилення санкцій проти Росії та боротьби з їх обходом через треті країни.

Володимир Зеленський та Шарль Мішель. Фото: ОП

Крім того, президент зазначив, що Україна очікує на реалізацію рішення G7 про виділення 35 мільярдів євро з заморожених російських активів до кінця місяця, підкресливши необхідність швидкого отримання цих коштів.

Шарль Мішель запевнив, що ЄС продовжить підтримувати Україну.

"Ми знаємо, що вам потрібно більше підтримки — військової та фінансової, і будемо обговорювати, як це прискорити", — наголосив голова Євроради.

Раніші у Брюсселі на спеціальному засіданні Європейської ради Зеленський презентував План перемоги України. Один із пунктів цього плану полягає у "неядерному стримуванні" Росії. Зокрема, Україна пропонує розмістити пакет стримування на своїй території.