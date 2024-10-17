План победы и замороженные активы России — Зеленский поговорил с председателем Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель. Фото: ОП

В четверг, 17 октября, в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили План победы и активное участие ЕС в его реализации.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Детали встречи

Главной темой разговора стал План победы, направленный на усиление Украины.

"Наш План о том, как усилить Украину, чтобы она была готова к дипломатии", — сказал Зеленский.

Другими темами переговоров стали прогресс реализации Формулы мира, оборонная поддержка ЕС, а также обеспечение устойчивости украинской экономики.

Глава государства акцентировал внимание на готовности Украины быстро двигаться в переговорном процессе касаемо членства в ЕС и ускорить согласование законодательства. Обсуждались и вопросы усиления санкций против России и борьбы с их обходом через третьи страны.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель. Фото: ОП

Кроме того, президент отметил, что Украина ожидает реализации решения G7 о выделении 35 миллиардов евро из замороженных российских активов до конца месяца, подчеркнув необходимость быстрого получения этих средств.

Шарль Мишель заверил, что ЕС продолжит поддерживать Украину.

"Мы знаем, что вам нужно больше поддержки — военной и финансовой, и будем обсуждать, как это ускорить",— подчеркнул председатель Евросовета.

Ранее в Брюсселе на специальном заседании Европейского совета Зеленский презентовал План победы Украины. Один из пунктов этого плана состоит в "неядерном сдерживании" России. В частности, Украина предлагает разместить пакет сдерживания на своей территории.