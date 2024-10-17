Вступление Украины в НАТО – министры обороны стран-партенров прокомментировали свою позицию

Лидеры ЕС и Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский представил План победы на заседании Европейского совета в Брюсселе. Представители стран НАТО, в частности, министры обороны Латвии, Финляндии и Великобритании, выразили свою поддержку Украине.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, присутствовавший на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 17 октября.

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Позиция Латвии по членству Украины в НАТО

Министр обороны Латвии Андрис Спрутс подчеркнул, что поддержка Украины сейчас является критически важной для будущей безопасности Европы.

"Мы поддерживаем План победы Украины и считаем, что Украина должна иметь победу над большой страной. Это для всех нас важно. Речь идет о более широких последствиях", — заявил министр.

Он добавил, если не поддерживать Украину сейчас, цена в будущем будет выше.

Спрутс отметил, что Латвия поддерживает План победы Украины и ее членство в НАТО. По его словам, Украине следует разрешить использовать предоставленное оружие для ударов по целям в России.

"Латвия поддержала членство Украины в НАТО, но в самом конце речь идет о 32 членах НАТО, которые также должны единогласно согласиться на это", — отметил министр обороны Латвии.

Что об этом думают в Финляндии

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на встрече министров НАТО заявил, что оборонная индустрия НАТО не успевает производить необходимое количество оружия для поддержки Украины.

"Ключевые проблемы в поддержке Украины заключаются в оборонной промышленности и темпах НАТО, что мы можем сделать, чтобы наращивать оборонную промышленность, чтобы дать больше оружия и боеприпасов Украине", — отметил Хяккянен.

Он также упомянул, что конфликт на Ближнем Востоке может отвлекать США, поскольку те вынуждены распределять свои оборонные ресурсы между Украиной и Израилем.

Позиция Великобритании

Министр обороны Великобритании Джон Хили также отметил важность усиления поддержки Украины в ближайшее время. Он подчеркнул, что безопасность Европы начинается с Украины, которая борется за все те ценности, которые защищает НАТО.

"Мы как сторонники Украины должны сделать все, что в наших силах. Усилить нашу поддержку в последующие недели и оказать большее давление на Россию. Наш долг быть с Украиной столько, сколько нужно", — подчеркнул министр.

Напомним, во время заседания Евросовета в Брюсселе Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в скорейшем выделении 35 миллиардов евро от замороженных российских активов.

Мы писали о том, что в Брюсселе президент встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили План победы и активное участие ЕС в его реализации.

Также Зеленский впервые сообщил, что План победы Украины содержит не только открытые, но и засекреченные пункты.