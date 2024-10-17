Зеленский объяснил, зачем подписывать соглашения с партнерами по безопасности

Володмир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала почти 30 двусторонних сделок безопасности с государствами-партнерами. Он добавил, что эти соглашения необходимы не только нашей стране, но и ее союзникам.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 17 октября.

Читайте также:

Безопасные соглашения с союзниками

"Мы подписали почти 30 сделок безопасности с нашими партнерами", — отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что это нужно не только для Украины, но и всей Европы.

"Мы полагаемся на готовность стран-членов НАТО обеспечить уже объявленные пакеты помощи Украине более чем на €40 млрд", — отметил президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в очередной раз заверил, что страна не намерена разрабатывать ядерное оружие. Он отметил, что у Украины нет альтернатив, кроме НАТО.

Напомним, Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе презентовал План победы Украины.