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Зеленский убежден, что Украина уже на практике является членом НАТО

17 октября 2024 23:10
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Владимир Зеленский убежден, что Украина уже на практике является членом НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Владимир Зеленский уверен, что на практике Украина уже является членом Североатлантического Альянса. Он отметил, что украинские военные держат фронт с оружием, которое прислали со всего мира.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 17 октября.

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"Украина уже часть НАТО на практике. Наши солдаты держат фронт с оружием от всего мира", — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что ВСУ вооружены оружием от США, Канады, Турции и многих других государств Альянса.

Зеленский добавил, что сейчас Украина ожидает истребители, которые обещала прислать Франция.

"Следовательно, было бы неправильно оставить Украину за пределами Альянса", — резюмировал глава государства.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина подписала почти 30 двусторонних сделок безопасности с государствами-партнерами. Он убежден, что эти соглашения необходимы не только нашей стране, но и ее союзникам.

Напомним, Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе презентовал План победы Украины.

Украина Владимир Зеленский НАТО война в Украине оружие

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