Владимир Зеленский убежден, что Украина уже на практике является членом НАТО

Зеленский убежден, что Украина уже на практике является членом НАТО
Президент Владимир Зеленский уверен, что на практике Украина уже является членом Североатлантического Альянса. Он отметил, что украинские военные держат фронт с оружием, которое прислали со всего мира.
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 17 октября.
Украина фактически уже член НАТО
"Украина уже часть НАТО на практике. Наши солдаты держат фронт с оружием от всего мира", — отметил Зеленский.
Президент напомнил, что ВСУ вооружены оружием от США, Канады, Турции и многих других государств Альянса.
Зеленский добавил, что сейчас Украина ожидает истребители, которые обещала прислать Франция.
"Следовательно, было бы неправильно оставить Украину за пределами Альянса", — резюмировал глава государства.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина подписала почти 30 двусторонних сделок безопасности с государствами-партнерами. Он убежден, что эти соглашения необходимы не только нашей стране, но и ее союзникам.
Напомним, Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе презентовал План победы Украины.
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