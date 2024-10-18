Рютте заявив, що Україна буде в НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що майбутнє України в Альянсі вже визначене. За його словами, курс України на членство в НАТО є незворотнім.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн — членів НАТО у Брюсселі у п'ятницю, 18 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що українці мають бути впевнені — їхнє майбутнє в НАТО. Він додав, що попри те, що детальний розгляд Плану перемоги не відбувся на вчорашньому засіданні, головною темою залишилася стабільна підтримка України.

"Ми хочемо зробити так, щоб ніхто у Москві не подумав, що ми (НАТО — Ред.) хочемо сповільнити темпи виробництва та військової підтримки. Ми навпаки будемо нарощувати виробництво та надсилати ще більше зброї в Україну", — зазначив Рютте.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО планує надати Україні 40 млрд євро військової допомоги протягом наступного року. Партнери все роблять для того, щоб наша країна легше пережила зиму.

Також ми писали, що Рютте, заявив, що Китай став вирішальним чинником, що сприяє у війні Росії проти України. Іран та Північна Корея, своєю чергою, постачають зброю до країни-агресора в обмін на підтримку їхньої військової промисловості.