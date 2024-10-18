Рютте заявил, что Украина будет у НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что будущее Украины в Альянсе уже определено. По его словам, курс Украины на членство в НАТО необратим.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе в пятницу, 18 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что украинцы должны быть уверены — их будущее у НАТО. Он добавил, что, несмотря на то, что детальное рассмотрение Плана победы не состоялось на вчерашнем заседании, главной темой осталась стабильная поддержка Украины.

"Мы хотим сделать так, чтобы никто в Москве не подумал, что мы (НАТО — Ред.) хотим замедлить темпы производства и военной поддержки. Мы наоборот будем наращивать производство и присылать еще больше оружия в Украину", — отметил Рютте.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО планирует предоставить Украине 40 млрд евро военной помощи в течение следующего года. Партнеры все делают для того, чтобы наша страна легче пережила зиму.

Также мы писали, что Рютте заявил, что Китай стал решающим фактором, способствующим в войне России против Украины. Иран и Северная Корея, в свою очередь, поставляют оружие в страну-агрессор в обмен на поддержку их военной промышленности.