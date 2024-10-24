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Зеленський провів Ставку — про що йшлося на засіданні

24 жовтня 2024 17:16
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Опалювання та безпека — Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 24 жовтня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача говорили про підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Були доповіді Міноборони та військових.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Деталі засідання

Зеленський зазначив, що у засіданні брали участь представники Мінрегіону, Міненерго та Повітряних сил.

"Були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки. Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені", — йдеться у повідомленні.

Глава держави додав, що особливу увагу приділили підготовці прикордонних і прифронтових громад, а також довгостроковим енергетичним рішенням для підвищення стійкості України.

За результатами обговорення президент доручив підготувати частини внутрішнього Плану посилення України, який охоплює сфери фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки, фінансів, інформації та регіональної роботи.

"За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО", — наголосив Зеленський.

Зеленський Ставка 24 жовтня
Повідомлення Зеленського у Facebook

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський готує ще один план. Глава держави доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський досі не підписав законопроєкт №4201, який мав скасувати сезонну зміну часу в Україні, і не планує цього робити. Одна з причин — негативні економічні наслідки.

Володимир Зеленський Ставка верховного головнокомандувача безпека опалювальний сезон президент

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