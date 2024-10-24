Опалювання та безпека — Зеленський провів засідання Ставки

Зеленський провів Ставку — про що йшлося на засіданні
У четвер, 24 жовтня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача говорили про підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Були доповіді Міноборони та військових.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Деталі засідання
Зеленський зазначив, що у засіданні брали участь представники Мінрегіону, Міненерго та Повітряних сил.
"Були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки. Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені", — йдеться у повідомленні.
Глава держави додав, що особливу увагу приділили підготовці прикордонних і прифронтових громад, а також довгостроковим енергетичним рішенням для підвищення стійкості України.
За результатами обговорення президент доручив підготувати частини внутрішнього Плану посилення України, який охоплює сфери фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки, фінансів, інформації та регіональної роботи.
"За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО", — наголосив Зеленський.
Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський готує ще один план. Глава держави доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський досі не підписав законопроєкт №4201, який мав скасувати сезонну зміну часу в Україні, і не планує цього робити. Одна з причин — негативні економічні наслідки.
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