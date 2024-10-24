Зеленский провел Ставку — о чем говорилось на заседании
В четверг, 24 октября, на заседании Ставки верховного главнокомандующего говорили о подготовке к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнерами. Были доклады Минобороны и военных.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Детали заседания
Зеленский отметил, что в заседании приняли участие представители Минрегиона, Минэнерго и Воздушных сил.
"Были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовки. Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены", — говорится в сообщении.
Глава государства добавил, что особое внимание было уделено подготовке приграничных и прифронтовых громад, а также долгосрочным энергетическим решениям для повышения устойчивости Украины.
По результатам обсуждения президент поручил подготовить части внутреннего Плана усиления Украины, охватывающего сферы фронта, оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов, информации и региональной работы.
"За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО", — подчеркнул Зеленский.
Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский готовит еще один план. Глава государства поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны.
Ранее мы сообщали, что Зеленский до сих пор не подписал законопроект №4201, который должен был отменить сезонную смену времени в Украине и не планирует этого делать. Одна из причин — негативные экономические последствия.
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