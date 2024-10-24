Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В четверг, 24 октября, на заседании Ставки верховного главнокомандующего говорили о подготовке к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнерами. Были доклады Минобороны и военных.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Детали заседания

Зеленский отметил, что в заседании приняли участие представители Минрегиона, Минэнерго и Воздушных сил.

"Были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовки. Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены", — говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что особое внимание было уделено подготовке приграничных и прифронтовых громад, а также долгосрочным энергетическим решениям для повышения устойчивости Украины.

По результатам обсуждения президент поручил подготовить части внутреннего Плана усиления Украины, охватывающего сферы фронта, оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов, информации и региональной работы.

"За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО", — подчеркнул Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский готовит еще один план. Глава государства поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны.

Ранее мы сообщали, что Зеленский до сих пор не подписал законопроект №4201, который должен был отменить сезонную смену времени в Украине и не планирует этого делать. Одна из причин — негативные экономические последствия.