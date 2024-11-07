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Нам нужно оружие — что сказал Зеленский на саммите в Венгрии

7 ноября 2024 15:23
Карина Приходько - Редактор
Визит Зеленского в Венгрию 7 ноября — что сказал президент на саммите
Владимир Зеленский на саммите в Венгрии. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент Владимир Зеленский 7 ноября выступил на саммите Европейского политического сообщества в венгерском Будапеште. Он подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

Его выступление опубликовано на сайте Офиса Президента.

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"Обратился к проходящему в Будапеште саммиту Европейского политического сообщества, чтобы подчеркнуть, что концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность. Сейчас она необходима снова", — сказал президент.

Во время своего выступления он рассказал, что 6 ноября он говорил с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. И по его словам, это был продуктивный разговор. В то же время он добавил, что какими будут конкретные действия Украина знать не может, но власти надеются, что Америка станет сильнее.

"Перед нами много вызовов. Со времени нашей последней встречи в этом формате произошла значительная эскалация российской войны. И именно Россия повлекла за собой эту эскалацию. Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе. Северокорейские солдаты пытаются убивать наших людей на европейской земле", — подчеркнул глава государства.

По его словам, с момента июльского саммита Европейского политического сообщества в Британии было много разговоров о необходимости поддаться Путину, отступить, пойти на какие-то "уступки". И некоторые из присутствующих здесь решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на "уступки" перед Путиным, но это недопустимо и неприемлемо, потому что на этом он не остановится.

Зеленский убежден, что ни один сильный лидер, благодаря которому была выстроена объединенная, сильная и мирная Европа, не мог бы даже представить себе такого. Но концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность. Сейчас она необходима снова.

"Не должно быть иллюзий, что проявлением слабости или торговлей какими-то европейскими позициями или статусом какой-то европейской страны можно купить справедливый мир. Это просто так не работает. Мир — это вознаграждение только для сильных. Поэтому альтернативы сильной Европе нет. А для силы важно единство", — подчеркнул украинский лидер.

Он также поблагодарил всех партнеров за поддержку и подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах, поскольку "объятия с Путиным не помогут".

"Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", — подытожил Зеленский.

Напомним, 7 ноября Зеленский впервые за время войны прибыл в Венгрию, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества.

Прямо на пути в Будапешт он выступил на Киевском международном экономическом форуме и рассказал детали Плана усиления Украины.

Владимир Зеленский Венгрия саммит война в Украине переговоры

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