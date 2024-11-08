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В ООН опасаются сокращения финансирования после победы Трампа

8 ноября 2024 14:35
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В ООН обеспокоены победой Трампа
Зал заседаний ООН. Фото: Euronews
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Организация Объединенных Наций испытывает чувство "дежавю и некоторой тревоги" из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. В частности, в ООН опасаются сокращения финансирования ее программ.

Об этом заявил высокопоставленный дипломат по Азии для Reuters.

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В условиях победы Трампа ООН готовится сокращение американского финансирования ее программ, а также сворачивание взаимодействия США с мировыми организациями.

"Существует также определенная надежда на то, что администрация Трампа будет сотрудничать с ООН в некоторых сферах, даже если ей придется отказаться от финансирования некоторых досье. В конце концов, что может быть больше и лучше глобальной сценой, чем Организация Объединенных Наций?" — подчеркнул дипломат на условиях анонимности.

В Reuters также отметили, что Трамп дал мало конкретики по внешней политике на свой второй срок. Впрочем, его поклонники считают, что сила его личности и подход "мир через силу" способны покорить иностранных лидеров своей воли.

В частности, он пообещал закончить войну в Украине и оказать поддержку Израилю в конфликтах с ХАМАС и Хезболлой в Газе и на юге Ливана.

"Среди главных опасений в ООН — не решат ли Соединенные Штаты уменьшить финансирование всемирной организации и выйти из ключевых многонациональных институций и соглашений, включая Всемирную организацию здравоохранения и Парижское климатическое соглашение", — добавляют в материале.

Следует отметить, что для ООН финансирование со стороны США всегда было актуальным вопросом. Вашингтон является самым большим донором ООН, на долю которого приходится 22% основного бюджета ООН и 27% бюджета миротворческих операций.

Ранее мы сообщали, что в США поддержат переговоры России и Украины только в том случае, если Президент Украины Владимир Зеленский заявит о своей готовности к ним.

Напомним, Трамп уже сделал свое первое назначение: Сьюзан Уайлз возглавит аппарат Белого дома. Впервые в истории США этот пост заняла женщина.

Дональд Трамп ООН США ВОЗ финансы

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