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Перша жінка на чолі апарату Білого дому — хто така Сьюзан Вайлз

8 листопада 2024 13:35
Карина Приходько - Редактор
Сьюзан Вайлз — що відомо про керівницю апарату Білого дому
Нова керівниця апарату Білого дому США Сьюзан Вайлз. Фото: АР
Карина Приходько - Редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп уже зробив своє перше призначення: Сьюзан Вайлз очолить апарат Білого дому. Вперше в історії США цю посаду обійняла жінка. 

Новини.LIVE зібрали інформацію, що відомо про Сьюзан Вайлз. 

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Що відомо про Сьюзан Вайлз

Вже за два дні після президентських виборів Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду керівниці апарату Білого дому і призначив Сьюзан Вайлз на посаду. Раніше вона була його радницею під час першого терміну.

Дональд Трамп и Сьюзана Вайлз
Сьюзан Вайлз та Дональд Трамп. Фото: АР

За даними ЗМІ, Вайлз є досвідченою політикинею, яка допомагала Трампу в його передвиборчих кампаніях 2016, 2020 і 2024 років. Її призначення на посаду стало історичною подією, адже це перша жінка, яка обійме подібну роль у команді нового президента. 

Як відомо, людина на цій посаді займається персоналом Білого дому, королює доступ певних осіб до Овального кабінету та потік інформації. Також Вайлз буде головною ланкою між президентом і Конгресом, представниками виконавчої влади та іншими впливовими групами.

Посадовиця також відома своєю лояльністю до Трампа та значним впливом на його політичну стратегію. Її називають "де-факто" керівником кампанії, яка зуміла відстояти позиції Трампа в складних умовах.

Раніше видання CNN повідомляло, що посадовиця нібито висунула Трампу певні умови перед тим, як погодитися на запропоновану посаду. Ключова з вимог — більший контроль над тим, хто може зв'язатися з президентом в Овальному кабінеті. Адже під час першого терміну Трампа керівники його апарату намагалися заборонити проникнення в Білий дім неформальних радників, членів сім'ї, друзів та інших сторонніх осіб для зустрічей з президентом. 

Нагадаємо, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут спрогнозував, що зміниться в США після перемоги Трампа

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Дональд Трамп США вибори у США 2024 президент Білий дім

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