Вибори у США 2024 — що зміниться після приходу Трампа до влади

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот з відео

У США 5 листопада відбулися президентські вибори, на яких переміг кандидат від республіканців Дональд Трамп. Україна та багато інших країн занепокоєні з цього приводу, оскільки раніше він виступав проти військової допомоги нашій країні.

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю DW розповів, чи зміниться політики США після приходу Трампа в Білий Дім.

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Чмут розповів, що США, не конкретно Трамп, а велика кількість людей, вважає, що наша війна — це війна Європи. За словами, голови фонду, Америка допомагала, допомагає і буде допомагати, але Європа все ж має включитися, бо ми в Європі і це її війна.

"Насправді ця позиція не безглузда, скажімо так. США не зможуть одномоментно зупинити це фінансування. Є великі багаторічні контракти з її промисловістю, є різні програми допомоги, взаємодії. Плюс це все ж таки країна інституцій правил, і дуже швидко це не можна зробити. У будь-якому випадку, до інавгурації Трампа є ще трохи часу на те, щоб встигнути щось зробити з того, що ми хотіли зробити з попередньою владою", — наголосив Чмут.

Крім того, він додав, що ми не знаємо точно, як будуть розвиватися події, але точно потрібно думати і перейматися тим, де ми можемо щось зробити і на що вплинути, а не сидіти і страждати, бо в США якісь вибори.

Нагадаємо, 6 листопада Дональд Трамп сам оголосив про свою перемогу на президентських виборах США.

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