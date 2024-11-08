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Чмут спрогнозировал, что изменится в США после победы Трампа

8 ноября 2024 10:56
Карина Приходько - Редактор
Выборы в США 2024 – что изменится после прихода Трампа к власти
Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

В США 5 ноября прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Украина и многие другие страны обеспокоены по этому поводу, поскольку ранее он выступал против военной помощи нашей стране.

Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью DW рассказал, изменится ли политика США после прихода Трампа в Белый Дом.

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Чмут рассказал, что США, не конкретно Трамп, а множество людей, считает, что наша война — это война Европы. По словам главы фонда, Америка помогала, помогает и будет помогать, но Европа все же должна включиться, потому что мы в Европе и это ее война.

"На самом деле эта позиция не бессмысленна, скажем так. США не смогут одномоментно остановить это финансирование. Есть большие многолетние контракты с ее промышленностью, есть разные программы помощи, взаимодействия. Плюс это все-таки страна институтов правил и очень быстро это нельзя сделать. В любом случае, до инаугурации Трампа есть еще много времени на то, чтобы успеть что-то сделать из того, что мы хотели сделать с предыдущей властью", — подчеркнул Чмут.

Кроме того, он добавил, что мы не знаем точно, как будут развиваться события, но точно нужно думать и беспокоиться о том, где мы можем что-то сделать и на что повлиять, а не сидеть и страдать, потому что в США какие-то выборы.

Напомним, 6 ноября Дональд Трамп сам объявил свою победу на президентских выборах США.

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политики Дональд Трамп война в Украине США выборы в США 2024 Тарас Чмут

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