Сьюзан Уайлз — что известно о руководительнице аппарата Белого дома

Новая глава аппарата Белого дома США Сьюзан Уайлз. Фото: АР

Новоизбранный президент США Дональд Трамп уже сделал свое первое назначение: Сьюзан Уайлз возглавит аппарат Белого дома. Это впервые в истории США этот пост заняла женщина.

Новини.LIVE собрали информацию, что известно о Сьюзан Уайлз.

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Что известно о Сьюзан Уайлз

Уже через два дня после президентских выборов Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность руководительницы аппарата Белого дома и назначил Сьюзан Уайлз на должность. Раньше она была его советницей в первый срок.

Сьюзан Уайлз и Дональд Трамп. Фото: АР

По данным СМИ, Уайлз является опытным политиком, которая помогала Трампу в его предвыборных кампаниях 2016, 2020 и 2024 годах. Ее назначение на должность стало историческим событием, ведь это первая женщина, которая примет подобную роль в команде нового президента.

Как известно, человек в этой должности занимается персоналом Белого дома, королирует доступ определенных лиц в Овальный кабинет и поток информации. Также Сьюзан Вайлз будет главным звеном между президентом и Конгрессом, представителями исполнительной власти и другими влиятельными группами.

Чиновница также известна своей лояльностью к Трампу и значительным влиянием на его политическую стратегию. Ее называют "де-факто" руководителем кампании, сумевшей отстоять позиции Трампа в сложных условиях.

Ранее издание CNN сообщало, что чиновник якобы выдвинула Трампу определенные условия перед тем, как согласиться на предложенную должность. Ключевое из требований — больший контроль над тем, кто может связаться с президентом в Овальном кабинете. Ведь в первый срок Трампа руководители его аппарата пытались запретить проникновение в Белый дом неформальных советников, членов семьи, друзей и других посторонних лиц для встреч с президентом.

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