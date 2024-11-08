Сьюзан Вайлз стане керівницею апарату Білого Дому

Трамп призначив Сьюзан Вайлз керівницею апарату Білого дому
Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що вже обрав керівника апарату Білого дому. Він хоче призначити на цю посаду Сьюзан Вайлз, яка своєю чергою стане першою жінкою в історії США, що обійме таку посаду.
Про це повідомляє CNN.
Трамп призначить Сьюзан Вайлз главою Білого дому
"Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії і була невід'ємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років. Сьюзі — сильна, розумна, інноваційна, вона користується загальним захопленням і повагою. Сьюзі продовжить невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою. Це заслужена честь, що Сьюзі стала першою жінкою-главою адміністрації в історії Сполучених Штатів. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею", — сказав Трамп у своїй заяві, опублікованій у четвер.
Хто така Сьюзан Вайлз
Сьюзан Вайлз є відомою політичною діячкою з Флориди. Вона вже доволі давно співпрацює з Дональдом Трампом — працює його радницею та допомогла йому як керівник на виборчій кампанії у 2020 році. Також вона взяла під свій контроль виборчу кампанію у 2024 році.
Примітно, що у ніч виборів Трамп згадав Вайлз у своїй переможній промові, хоча вона відмовилася виступати перед натовпом, що зібрався в конференц-центрі Палм-Біч.
Раніше CNN повідомив, що Вайлз нібито висунула Трампу певні умови перед тим, як погодитися на посаду керівника апарату — головною з них був більший контроль над тим, хто може зв'язатися з президентом в Овальному кабінеті. Адже під час першого терміну Трампа керівники його апарату намагалися заборонити проникнення в Білий дім неформальних радників, членів сім'ї, друзів та інших сторонніх осіб для зустрічей з президентом.
Нагадаємо, Сі Цзіньпін попередив Трампа щодо можливих негативних наслідків у разі конфронтації з Китаєм.
Також, на думку аналітиків ISW, Путін шукатиме способи, як покращити стосунки з Америкою, поки на посту президента перебуватиме Дональд Трамп.
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