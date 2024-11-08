Сьюзан Вайлз стане керівницею апарату Білого Дому

Дональд Трамп потиснув руку своїй старшій радниці Сьюзан Вайлз. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що вже обрав керівника апарату Білого дому. Він хоче призначити на цю посаду Сьюзан Вайлз, яка своєю чергою стане першою жінкою в історії США, що обійме таку посаду.

Про це повідомляє CNN.

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"Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії і була невід'ємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років. Сьюзі — сильна, розумна, інноваційна, вона користується загальним захопленням і повагою. Сьюзі продовжить невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою. Це заслужена честь, що Сьюзі стала першою жінкою-главою адміністрації в історії Сполучених Штатів. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею", — сказав Трамп у своїй заяві, опублікованій у четвер.

Хто така Сьюзан Вайлз

Сьюзан Вайлз є відомою політичною діячкою з Флориди. Вона вже доволі давно співпрацює з Дональдом Трампом — працює його радницею та допомогла йому як керівник на виборчій кампанії у 2020 році. Також вона взяла під свій контроль виборчу кампанію у 2024 році.

Примітно, що у ніч виборів Трамп згадав Вайлз у своїй переможній промові, хоча вона відмовилася виступати перед натовпом, що зібрався в конференц-центрі Палм-Біч.

Раніше CNN повідомив, що Вайлз нібито висунула Трампу певні умови перед тим, як погодитися на посаду керівника апарату — головною з них був більший контроль над тим, хто може зв'язатися з президентом в Овальному кабінеті. Адже під час першого терміну Трампа керівники його апарату намагалися заборонити проникнення в Білий дім неформальних радників, членів сім'ї, друзів та інших сторонніх осіб для зустрічей з президентом.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін попередив Трампа щодо можливих негативних наслідків у разі конфронтації з Китаєм.

Також, на думку аналітиків ISW, Путін шукатиме способи, як покращити стосунки з Америкою, поки на посту президента перебуватиме Дональд Трамп.