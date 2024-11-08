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Трамп назначил Сьюзи Уайлс руководителем аппарата Белого дома

8 ноября 2024 09:04
Анастасия Постоенко - Редактор
Сьюзи Уайлс станет руководителем аппарата Белого дома
Дональд Трамп пожал руку своему старшему советнику Сьюзи Уайлс. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Анастасия Постоенко - Редактор

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что уже избрал руководителя аппарата Белого дома. Он хочет назначить на эту должность Сьюзи Уайлс, которая в свою очередь станет первой женщиной в истории США, занимающей такой пост.

Об этом сообщает CNN.

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"Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи — сильная, умная, инновационная, она пользуется всеобщим восхищением и уважением. Сьюзи продолжит неутомимо работать, чтобы сделать Америку снова великой. Это заслуженная честь, что Сьюзи стала первой женщиной-главой администрации в истории Соединенных Штатов. Я не сомневаюсь, что она заставит нашу страну гордиться ею", — сказал Трамп в своем заявлении, опубликованном в четверг.

Кто такая Сьюзи Уайлс

Сьюзи Уайлз является известным политическим деятелем из Флориды. Она уже давно сотрудничает с Дональдом Трампом — работает его советницей и помогла ему, как руководитель на избирательной кампании в 2020 году. Также она взяла под свой контроль избирательную кампанию в 2024 году.

Примечательно, что в ночь выборов Трамп упомянул Уайлз в своей победной речи, хотя она отказалась выступать перед толпой, собравшейся в конференц-центре Палм-Бич.

Ранее CNN сообщил, что Уайлс якобы выдвинула Трампу определенные условия перед тем, как согласиться на должность руководителя аппарата — главным из них был больший контроль над тем, кто может связаться с президентом в Овальном кабинете. Ведь в первый срок Трампа руководители его аппарата пытались запретить проникновение в Белый дом неформальных советников, членов семьи, друзей и других посторонних лиц для встреч с президентом.

Напомним, Си Цзиньпин предупредил Трампа о возможных негативных последствиях в случае конфронтации с Китаем.

Также по мнению аналитиков ISW Путин будет искать способы, как улучшить отношения с Америкой, пока на посту президента будет Дональд Трамп.

политики Сьюзи Уайлз Дональд Трамп США выборы в США 2024 Белый дом

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