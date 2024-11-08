Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Путін назвав умови для покращення відносин із США, — ISW arrow

Путін назвав умови для покращення відносин із США, — ISW

8 листопада 2024 08:28
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Путін хоче нормалізувати відносини із США
Володимир Путін. Фото: NBC News
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російський диктатор Володимир Путін прагне під час президентства Дональда Трампа перезавантажити російсько-американські відносини на своїх умовах. Зокрема, він хоче зняття західних санкцій.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни

Читайте також:

Перезавантаження відносин між США та РФ

"Путін намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на російських умовах", — говориться в звіті ISW.

Зазначається, що очільник Кремля виступив на 21-й щорічній зустрічі дискусійного клубу "Валдай" і закликав до перезавантаження російсько-американських відносин.

Очільник держави-агресора висловив думку, що команда Трампа висловила "бажання відновити відносини з Росією, допомогти покласти край українській кризі". Також, за словами Путіна, Росія відкрита до "можливості відновлення відносин зі Сполученими Штатами".

Російський диктатор також звинуватив Вашингтон в підриві російсько-американських відносин. Він зауважив, що Штати наклали санкції та обмеження на Москву, а також вирішили підтримати Київ.

При цьому диктатор упустив той момент, що якби не було нападу на Україну, то не було б і санкцій проти Росії.

"Із заяви Путіна випливає, що Росія погодиться на перезавантаження російсько-американських відносин лише за умови, що США скасують санкції та обмеження проти Росії та припинять підтримувати Україну", — наголошують американські аналітики.

Фактично, як зазначили в ISW, Путін очікує, що задля покращення відносин з Росією, США поступляться своїми власними інтересами.

Раніше ми писали, що Путін виступає за мирні переговори з Україною. Проте він хоче "сприятливих умов" та знову назвав українців "братнім народом". 

Також прессекретар Путіна Пєсков заявляв, що незабаром може відбутися розмова диктатора з Дональдом Трампом до його інавгурації, але організаційні роботи нібито не велися.

Дональд Трамп володимир путін війна в Україні США Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд