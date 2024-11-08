Путін хоче нормалізувати відносини із США

Володимир Путін. Фото: NBC News

Російський диктатор Володимир Путін прагне під час президентства Дональда Трампа перезавантажити російсько-американські відносини на своїх умовах. Зокрема, він хоче зняття західних санкцій.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

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"Путін намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на російських умовах", — говориться в звіті ISW.

Зазначається, що очільник Кремля виступив на 21-й щорічній зустрічі дискусійного клубу "Валдай" і закликав до перезавантаження російсько-американських відносин.

Очільник держави-агресора висловив думку, що команда Трампа висловила "бажання відновити відносини з Росією, допомогти покласти край українській кризі". Також, за словами Путіна, Росія відкрита до "можливості відновлення відносин зі Сполученими Штатами".

Російський диктатор також звинуватив Вашингтон в підриві російсько-американських відносин. Він зауважив, що Штати наклали санкції та обмеження на Москву, а також вирішили підтримати Київ.

При цьому диктатор упустив той момент, що якби не було нападу на Україну, то не було б і санкцій проти Росії.

"Із заяви Путіна випливає, що Росія погодиться на перезавантаження російсько-американських відносин лише за умови, що США скасують санкції та обмеження проти Росії та припинять підтримувати Україну", — наголошують американські аналітики.

Фактично, як зазначили в ISW, Путін очікує, що задля покращення відносин з Росією, США поступляться своїми власними інтересами.

Раніше ми писали, що Путін виступає за мирні переговори з Україною. Проте він хоче "сприятливих умов" та знову назвав українців "братнім народом".

Також прессекретар Путіна Пєсков заявляв, що незабаром може відбутися розмова диктатора з Дональдом Трампом до його інавгурації, але організаційні роботи нібито не велися.