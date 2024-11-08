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Путин назвал условия для улучшения отношений с США, — ISW

8 ноября 2024 08:28
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Путин хочет нормализовать отношения с США
Владимир Путин. Фото: NBC News
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российский диктатор Владимир Путин стремится во время президентства Дональда Трампа перезагрузить российско-американские отношения на своих условиях. В частности, он желает снятия западных санкций.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

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"Путин пытается влиять на внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на российских условиях", — говорится в отчете ISW.

Глава Кремля выступил на 21-й ежегодной встрече дискуссионного клуба "Валдай" и призвал к перезагрузке российско-американских отношений.

Глава государства-агрессора выразил мнение, что команда Трампа выразила "желание возобновить отношения с Россией, помочь положить конец украинскому кризису". Также, по словам Путина, Россия открыта к "возможности возобновления отношений с Соединенными Штатами".

Российский диктатор также обвинил Вашингтон в подрыве российско-американских отношений. Он отметил, что Штаты наложили санкции и ограничения на Москву и решили поддержать Киев.

При этом диктатор упустил тот момент, что если бы не было нападения на Украину, то не было бы и санкций против России.

"Из заявления Путина следует, что Россия согласится на перезагрузку российско-американских отношений только при условии, что США отменят санкции и ограничения против России и прекратят поддерживать Украину", — отмечают американские аналитики.

Фактически, как отметили в ISW, Путин ожидает, что для улучшения отношений с Россией США поступятся своими собственными интересами.

Ранее мы писали, что Путин выступает за мирные переговоры с Украиной. Однако он хочет "благоприятных условий" и снова назвал украинцев "братским народом".

Также пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что в скором времени может состояться разговор диктатора с Дональдом Трампом до его инаугурации, но организационные работы якобы не велись.

Дональд Трамп владимир путин война в Украине США Россия

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