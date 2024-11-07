У Кремлі зробили заяву щодо спілкування Путіна з Трампом до інавгурації

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Лідер Росії Володимир Путін може провести розмову з президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації. Робота з організації зустрічі наразі не ведеться.

Про це повідомив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ у четвер, 7 листопада.

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Пєсков не виключає спілкування лідера Кремля з новообраним президентом США до інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Що стосується Джо Байдена, то, за словами прессекретаря глави Кремля, Путін не планує контактів з ним.

"Спілкування Путіна з Трампом до інавгурації не виключене. Кремль виходить із заяв обраного президента США" — сказав прессекретар Путіна.

На запитання щодо можливої присутності представників РФ на інавгурації Пєсков зауважив, що поки невідомо, кого саме запрошуватимуть.

Він додав, що будь-яких контактів зі штабом Трампа з боку представників РФ не було і робота з організації зустрічі Путіна з президентом США не ведеться.

"Росія виходить із того, що адміністрація Трампа захоче призначити нового посла США в Росії. Москва чинити перешкод не буде", — заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

За його словами, процедури оформлення кандидатури нового російського посла у Вашингтоні близькі до завершення.

Нагадаємо, кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп набрав 270 голосів виборників і вдруге виграв президентські вибори у США.

Ми писали про те, що російські чиновники неофіційним шляхом привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також відреагував на перемогу Дональда Трампа на виборах у США.