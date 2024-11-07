Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Песков не исключает общения Путина с Трампом до инаугурации arrow

Песков не исключает общения Путина с Трампом до инаугурации

7 ноября 2024 14:19
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Кремле сделали заявление об общении Путина с Трампом к инаугурации
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Лидер России Владимир Путин может провести разговор с президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации. Работа по организации встречи пока не ведется.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ в четверг, 7 ноября.

Читайте также:

Коммуникация РФ с Трампом

Песков не исключает общения лидера Кремля с новоизбранным президентом США до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Что касается Джо Байдена, то, по словам пресс-секретаря главы Кремля, Путин не планирует контактов с ним.

"Общение Путина с Трампом до инаугурации не исключено. Кремль исходит из заявлений избранного президента США", — сказал пресс-секретарь Путина.

На вопрос о возможном присутствии представителей РФ на инаугурации Песков отметил, что пока неизвестно кого именно будут приглашать.

Он добавил, что каких-либо контактов со штабом Трампа со стороны представителей РФ не было и работа по организации встречи Путина с президентом США не ведется.

"Россия исходит из того, что администрация Трампа захочет назначить нового посла США в России. Москва препятствовать не будет", — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, процедуры оформления кандидатуры нового российского посла в Вашингтоне близки к завершению.

Напомним, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и вторично выиграл президентские выборы в США .

Мы писали о том, что российские чиновники неофициальным путем приветствовали Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США.

владимир путин Дональд Трамп Дмитрий Песков Россия выборы в США 2024 выборы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:36 Мэр Харькова сказал, сколько в городе поврежденных домов — цифры

14:36 В Одессе снесут поврежденные россиянами дома — какие именно

14:34 На Киевщине чиновники разворовали деньги на отстройке Гостомеля

14:34 Досрочно освобожденный — мобилизуют ли такого гражданина

14:30 Зарплаты до 128 тыс. грн в ноябре — ТОП-3 вакансий для медиков

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:29 Слив мирного плана Трампа в СМИ – аналитик объяснил, что не так

14:22 Украинцы в Польше могут получить помощь на жилье

14:19 Песков не исключает общения Путина с Трампом до инаугурации

14:12 Илон Маск планирует выпустить собственный смартфон — что известно

14:09 Как украинцы относятся к россиянам — опрос

14:36 Мэр Харькова сказал, сколько в городе поврежденных домов — цифры

14:36 В Одессе снесут поврежденные россиянами дома — какие именно

14:34 На Киевщине чиновники разворовали деньги на отстройке Гостомеля

14:34 Досрочно освобожденный — мобилизуют ли такого гражданина

14:30 Зарплаты до 128 тыс. грн в ноябре — ТОП-3 вакансий для медиков

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:29 Слив мирного плана Трампа в СМИ – аналитик объяснил, что не так

14:22 Украинцы в Польше могут получить помощь на жилье

14:19 Песков не исключает общения Путина с Трампом до инаугурации

14:12 Илон Маск планирует выпустить собственный смартфон — что известно

14:09 Как украинцы относятся к россиянам — опрос

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд