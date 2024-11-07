В Кремле сделали заявление об общении Путина с Трампом к инаугурации

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Лидер России Владимир Путин может провести разговор с президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации. Работа по организации встречи пока не ведется.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ в четверг, 7 ноября.

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Песков не исключает общения лидера Кремля с новоизбранным президентом США до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Что касается Джо Байдена, то, по словам пресс-секретаря главы Кремля, Путин не планирует контактов с ним.

"Общение Путина с Трампом до инаугурации не исключено. Кремль исходит из заявлений избранного президента США", — сказал пресс-секретарь Путина.

На вопрос о возможном присутствии представителей РФ на инаугурации Песков отметил, что пока неизвестно кого именно будут приглашать.

Он добавил, что каких-либо контактов со штабом Трампа со стороны представителей РФ не было и работа по организации встречи Путина с президентом США не ведется.

"Россия исходит из того, что администрация Трампа захочет назначить нового посла США в России. Москва препятствовать не будет", — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, процедуры оформления кандидатуры нового российского посла в Вашингтоне близки к завершению.

Напомним, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и вторично выиграл президентские выборы в США .

Мы писали о том, что российские чиновники неофициальным путем приветствовали Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США.